Cassa Depositi e Prestiti: al via dal 6 aprile il piano di rinegoziazione dei mutui per oltre 6 mila enti locali (Di mercoledì 5 aprile 2023) Prenderà il via dal 6 aprile il nuovo piano di rinegoziazione dei mutui lanciato da Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) per sostenere i Comuni, le Province e le Città Metropolitane. Un’operazione che, attraverso una rimodulazione del profilo di rimborso dei Prestiti, consentirà di liberare rilevanti risorse, utili a generare un sensibile impatto positivo sul territorio. L’iniziativa coinvolgerà circa 6.600 enti locali, che potranno rinegoziare fino a 130.000 mutui per un debito residuo totale di circa 24 miliardi. Le modalità operative per procedere alla rinegoziazione da parte degli enti sono delineate nella Circolare n.1303. Nel periodo di adesione, che ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 5 aprile 2023) Prenderà il via dal 6il nuovodideilanciato da(Cdp) per sostenere i Comuni, le Province e le Città Metropolitane. Un’operazione che, attraverso una rimodulazione del profilo di rimborso dei, consrà di liberare rilevanti risorse, utili a generare un sensibile impatto positivo sul territorio. L’iniziativa coinvolgerà circa 6.600, che potranno rinegoziare fino a 130.000per un debito residuo totale di circa 24 miliardi. Le modalità operative per procedere allada parte deglisono delineate nella Circolare n.1303. Nel periodo di adesione, che ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PMI_it : Fabio Barchiesi: “La transizione energetica primo pilastro del Piano Strategico Cassa Depositi e Prestiti”: Fabio B… - rosaroccaforte : RT @lucabattanta: I cantieri di Monfalcone sono anche per caso proprietà di una società controllata da cassa depositi e prestiti? Il minist… - Niko_VI : RT @lucabattanta: I cantieri di Monfalcone sono anche per caso proprietà di una società controllata da cassa depositi e prestiti? Il minist… - Sonotornato4 : RT @lucabattanta: I cantieri di Monfalcone sono anche per caso proprietà di una società controllata da cassa depositi e prestiti? Il minist… - Ales66423669 : RT @lucabattanta: I cantieri di Monfalcone sono anche per caso proprietà di una società controllata da cassa depositi e prestiti? Il minist… -