Caso Orlandi ZarattiAVS | questo segnale incoraggia il lavoro

Caso Orlandi. Zaratti(AVS): questo segnale incoraggia il lavoro (Di mercoledì 5 aprile 2023) Caso Orlandi-Gregori. Zaratti(AVS): questo segnale incoraggia il lavoro che dovrà svolgere il parlamento – “Potremmo essere di fronte ad una svolta, questo fa pensare la convocazione di Pietro Orlandi da parte del promotore di giustizia del Vaticano. questo segnale incoraggia il lavoro che dovrà svolgere il parlamento”. Così Filiberto Zaratti, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, proponente della commissione parl d’inchiesta sulla scomparsa delle due giovani romane Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. (Vid/ Dire) Leggi su romadailynews (Di mercoledì 5 aprile 2023)-Gregori. Zaratti(AVS):ilche dovrà svolgere il parlamento – “Potremmo essere di fronte ad una svolta,fa pensare la convocazione di Pietroda parte del promotore di giustizia del Vaticano.ilche dovrà svolgere il parlamento”. Così Filiberto Zaratti, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, proponente della commissione parl d’inchiesta sulla scomparsa delle due giovani romane Emanuelae Mirella Gregori. (Vid/ Dire)

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : 'Nel 1983 nessuno parlava della pedofilia: all'interno del Vaticano era quasi accettata questa cosa, non si chiamav… - fcolarieti : Caso Emanuela Orlandi, il fratello Pietro convocato dal Tribunale del Vaticano: l'annuncio dell'avvocato della fami… - Lazio_TV : Dopo Pasqua è previsto un incontro per verbalizzare dei documenti. - cagliaripad : Caso Orlandi, spunta nuova ipotesi: “Trasferita in Sardegna la sera della sparizione” - globalistIT : -