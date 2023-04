Caso Orlandi. La lettera dell’arcivescovo inglese al cardinal Poletti: “Parliamone a voce” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma – “Uno dei documenti che ho e che sicuramente ora che andrò dal promotore di giustizia presenterò è una lettera tra il cardinale Poletti e un altissimo rappresentante della chiesa inglese, parlano di Emanuela”. Lo ha affermato Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, intervenendo nella puntata di ieri sera di ‘DiMartedì’ su La7. “La cosa strana è che l’arcivescovo di Canterbury nel ’93 manda questa lettera al cardinal Poletti indirizzata a via Clap Marrode, quella via che poi è indicata nel famosi cinque fogli”, ha continuato. “In quella lettera in particolare è l’arcivescovo che scrive a Poletti, dice ‘ho saputo che lei in questo momento sta a Londra quindi spesso ci siamo scritti e riguardo la questione di Emanuela ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma – “Uno dei documenti che ho e che sicuramente ora che andrò dal promotore di giustizia presenterò è unatra ile un altissimo rappresentante della chiesa, parlano di Emanuela”. Lo ha affermato Pietro, fratello di Emanuela, intervenendo nella puntata di ieri sera di ‘DiMartedì’ su La7. “La cosa strana è che l’arcivescovo di Canterbury nel ’93 manda questaalindirizzata a via Clap Marrode, quella via che poi è indicata nel famosi cinque fogli”, ha continuato. “In quellain particolare è l’arcivescovo che scrive a, dice ‘ho saputo che lei in questo momento sta a Londra quindi spesso ci siamo scritti e riguardo la questione di Emanuela ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : 'Nel 1983 nessuno parlava della pedofilia: all'interno del Vaticano era quasi accettata questa cosa, non si chiamav… - fcolarieti : Caso Emanuela Orlandi, il fratello Pietro convocato dal Tribunale del Vaticano: l'annuncio dell'avvocato della fami… - Lazio_TV : Dopo Pasqua è previsto un incontro per verbalizzare dei documenti. - cagliaripad : Caso Orlandi, spunta nuova ipotesi: “Trasferita in Sardegna la sera della sparizione” - globalistIT : -