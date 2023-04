Caso Lukaku | l' Inter pensa al ricorso | cosa dice il regolamento

(Di mercoledì 5 aprile 2023) L'espulsione di Romelunel finale della gara Juventus-, valevole per la semifinale di andata di Coppa Italia e terminata sul punteggio di 1-1, continua a far discutere. Il belga, già ammonito per un fallo su Gatti, si è...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : E se per caso la differenza tra 1) e 2) è che nella 2) #Lukaku ha reagito agli insulti… l’ammonizione è ancora pi… - ciropellegrino : Nella foto: un giocatore espulso per aver reagito ai cori razzisti, penso primo caso in assoluto. #Lukaku #amala… - SBertagna : Comunicato #Inter uscito ora, ieri notte avrebbe avuto mediaticamente poco senso e si sarebbe perso. Ora si attende… - sballo_toure : @itsnotanangel Quelli che difendono Lukaku per caso sono gli stessi che nel 2018 dicevano che Koulibaly si era inve… - MatteoGeraci92 : @gjekdeckaj @90ordnasselA Diciamo che Cuadrado prende almeno 3 giornate, Lukaku per minacce almeno 2, Handanovic id… -

7 Dopo una notte di silenzio in cui tanti si sono esposti sulche l'ha visto coinvolto, Romeluha scelto i propri canali social per esporsi e mettere in risalto il suo punto di vista in seguito al caos scatenatosi al termine di Juventus - Inter, ...Le situazioni in ballo sono tantissime, trae Calhanoglu che comunque dovrebbe firmare alla fine. Ma Marotta in ognidovrà trovare un sostituto importante per Skriniar e verosimilmente ...Alla Fosson, 53 anni sarebbero contestate una decina di episodi di abusi d'ufficio e undi ... Video del giorno Juventus - Inter, i cori razzisti della curva bianconera verso: "Scimmia del c.

Caso Lukaku in Juve-Inter, la Lega Serie A si schiera: 'Fuori i razzisti dagli stadi!' Calciomercato.com

Le dichiarazioni di Inter e Lega Serie A su quanto accaduto a Lukaku nel finale della sfida di Coppa Italia contro la Juventus ...Grazie per i messaggi di supporto, f… al razzismo". Così l'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku ha commentato i fatti durante la sfida contro la Juventus in casa dei bianconeri, in un post su Instagram ...