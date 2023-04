Caso Lukaku, Fagioli difende i tifosi della Juve: ma poi cancella tutto (Di mercoledì 5 aprile 2023) A distanza di poche ore dalla partita di Coppa Italia tra Juve e Inter , continua a fare discutere l'episodio avvenuto a fine gara, quando Romelu Lukaku è stato vittima di presunti cori razzisti da ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 5 aprile 2023) A distanza di poche ore dalla partita di Coppa Italia trae Inter , continua a fare discutere l'episodio avvenuto a fine gara, quando Romeluè stato vittima di presunti cori razzisti da ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : E se per caso la differenza tra 1) e 2) è che nella 2) #Lukaku ha reagito agli insulti… l’ammonizione è ancora pi… - ciropellegrino : Nella foto: un giocatore espulso per aver reagito ai cori razzisti, penso primo caso in assoluto. #Lukaku #amala… - ciropellegrino : Io capisco esser tifosi. Ma non vi fa schifo che #Juve non abbia detto mezza parola su caso #Lukaku . Attenderann… - italianfag23 : RT @Alex_Cavasinni: ??????? CASO #LUKAKU - Ristabiliamo la VERITÀ. #Massa, #Perin, #TS, #Danilo, #Abodi: il GIORNO DOPO è pure PEGGIO ???? ????… - Ausi1983 : @gianninastar14 Lancio la mia provocazione: o tolgono la squalifica per il ritorno a Lukaku altrimenti non mandiamo… -