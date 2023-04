Caso Lukaku: Danilo nel mirino degli haters, ma solo dopo l'intervista ha saputo degli insulti razzisti (Di mercoledì 5 aprile 2023) Nel dopo gara di Juventus-Inter c'è stato spazio per diversi misunderstanding. Alcuni hanno coinvolto anche il capitano bianconero... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 5 aprile 2023) Nelgara di Juventus-Inter c'è stato spazio per diversi misunderstanding. Alcuni hanno coinvolto anche il capitano bianconero...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : E se per caso la differenza tra 1) e 2) è che nella 2) #Lukaku ha reagito agli insulti… l’ammonizione è ancora pi… - ciropellegrino : Nella foto: un giocatore espulso per aver reagito ai cori razzisti, penso primo caso in assoluto. #Lukaku #amala… - SBertagna : Comunicato #Inter uscito ora, ieri notte avrebbe avuto mediaticamente poco senso e si sarebbe perso. Ora si attende… - FcInterNewsit : Caso Lukaku, Locatelli non ci sta: 'Il razzismo è una follia. Fuori dagli stadi' - MilanNewsit : Il messaggio di Leao dopo il caso Lukaku. E ricorda quanto accaduto a Roma nei confronti di Ibra... -