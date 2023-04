Casini “Meloni politicamente forte ma Pd l' unico a riempire le piazze”

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 5 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “L'eredità politica non si riceve, ma si conquista e si ruba.ne è la testimonianza: se l'è andata a prendere, se l'è conquistata e questo la rendedal punto di vista politico”. Lo ha detto il senatore Pier Ferdinando, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell'agenzia Italpress. “Questo è un governo politico, non c'è dubbio chesi sia fatta da sola: ho grande rispetto per lei perchè ha fatto le sue battaglie, la sua lunga marcia e l'ha vinta”, spiega, rimarcando che “i governi tecnici non devono essere maledetti, sono fondamentali quando non ci sono altre soluzioni, ma sono come gli antibiotici: bisogna consigliare di prenderne il meno possibile, se no alla lunga le difese immunitarie dell'organismo si depotenziano. I governi tecnici sono le ...