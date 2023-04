(Di mercoledì 5 aprile 2023) ", prevedo di abrogare circa altri 20.000 dei". Così il ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Elisabettanel corso dell'audizione in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilmetropolitan : #Presidenzialismo. #Casellati: entro l’estate il DDL del Governo -

luglio, prevedo di abrogare circa altri 20.000 dei Regi Decreti". Così il ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Elisabettanel corso dell'audizione in ...... tra cui la ministra delle Riforme istituzionali, Maria Elisabetta Alberti, che sarà a ... E aggiunge che: "Auschwitz no, non era e non è un campo di sterminio polacco anche se si trovai ...... cognome, testata, numero di telefono "le ore 20 del giorno 29 marzo all'indirizzo email: ufficiostampa@aliautonomie.it Interverranno ai lavori: Maria Alberti, Ministro per le ...

Casellati, entro luglio abrogheremo 20mila decreti regi - Politica Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 05 APR - "Entro luglio, prevedo di abrogare circa altri 20.000 dei Regi Decreti". Così il ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Elisabetta Casellati nel ...VERONA - Il veronese Flavio Tosi è il nuovo coordinatore regionale di Forza Italia, partito in cui è entrato solo nove mesi fa. Ma a quanto pare la sua nomina piace anche ...