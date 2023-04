Carta d’identità, la novità che spiazza tutti: ecco come e perché rimpiazzerà lo Spid (Di mercoledì 5 aprile 2023) Spid verso l’addio, da adesso la Carta d’identità potrà rimpiazzarne l’utilizzo: funzionerà nello stesso modo Se ne parlava da mesi ma adesso è ufficiale, la Carta d’identità elettronica potrà essere utilizzata come come Spid. Il sistema funzionerà allo stesso modo perché sarà una protezione di livello due, ma la differenza sarà il passaggio dal pubblico al privato. Il problema principale rimaneva il fatto che il termine Spid indicasse proprio un sistema pubblico, che poi pubblico non è mai stato poiché affidato alle aziende private. novità sullo Spid: scopriamole insieme (ilovetrading)Si parlava di uno stop totale dell’utilizzo dello Spid, ma una decisione così ... Leggi su ilovetrading (Di mercoledì 5 aprile 2023)verso l’addio, da adesso lapotrà rimpiazzarne l’utilizzo: funzionerà nello stesso modo Se ne parlava da mesi ma adesso è ufficiale, laelettronica potrà essere utilizzata. Il sistema funzionerà allo stesso modosarà una protezione di livello due, ma la differenza sarà il passaggio dal pubblico al privato. Il problema principale rimaneva il fatto che il termineindicasse proprio un sistema pubblico, che poi pubblico non è mai stato poiché affidato alle aziende private.sullo: scopriamole insieme (ilovetrading)Si parlava di uno stop totale dell’utilizzo dello, ma una decisione così ...

