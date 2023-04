Caro Porro, i catastrofisti del clima? Anche gli scienziati sbagliano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Caro Porro, ti faccio dono di una frase ad effetto: “La scienza non è democratica”. Anche se il 98% degli scienziati pensano che causa del riscaldamento globale sia l’attività dell’uomo, questo non significa nulla. AI tempi di Galileo, la stragrande maggioranza degli scienziati erano convinti che il sole girava intorno alla terra. Ebbene oggi sappiamo che la stragrande maggioranza degli scienziati si sbagliava. E io sono certo che si sbagliano Anche adesso. Ovviamente se una forte percentuale degli scienziati pensa che le emissioni possono causare risultati catastrofici, è cosa saggia applicare il principio di precauzione e tenerne conto, ma siccome la maggior parte degli economisti pensa che attuando le riforme volute dall’Ultima ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 5 aprile 2023), ti faccio dono di una frase ad effetto: “La scienza non è democratica”.se il 98% deglipensano che causa del riscaldamento globale sia l’attività dell’uomo, questo non significa nulla. AI tempi di Galileo, la stragrande maggioranza deglierano convinti che il sole girava intorno alla terra. Ebbene oggi sappiamo che la stragrande maggioranza deglisi sbagliava. E io sono certo che siadesso. Ovviamente se una forte percentuale deglipensa che le emissioni possono causare risultati catastrofici, è cosa saggia applicare il principio di precauzione e tenerne conto, ma siccome la maggior parte degli economisti pensa che attuando le riforme volute dall’Ultima ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : Pubblico questo sfogo perché è inaudito ?? - Malatempora62 : @NicolaPorro Noto caro Porro che se devi parlare di Gioggia metti foto che filtri come se non ci fosse un domani, p… - SocciGianluca : @NicolaPorro Diciamo che dire che il problema è l'opposizione è il primo passo per la dittatura. L'opposizione non… - xxl12132 : RT @eziamor: #QuartaRepubblica caro #Porro facciamo che finché viene invitata questa svitata della #Bompiani non guardiamo più la trasmissi… - vincenz90839369 : @NicolaPorro Stia sereno caro Porro, stia sereno -