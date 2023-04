Carlo Vicentini | biglietto choc lasciato prima di uccidere moglie e figli | «Voglio proteggerli da questa società malata»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzettino : Carlo Vicentini, biglietto choc lasciato prima di uccidere moglie e figli: «Voglio proteggerli da questa società ma… - NELSONG13904607 : @Libero_official Pittura e attenzione attitudine @TgrRaiAbruzzo un cordiale saluto a tutti voi benvenuti… - infoitinterno : Carlo Vicentini, colleghi del primario che ha ucciso moglie e figli sotto choc: «Non ha retto alla sofferenza del f… - infoitinterno : Carlo Vicentini, la figlia uccisa in corridoio mentre scappava, l'altro disabile nel sonno: il piano omicida del me… - infoitinterno : Carlo Vicentini, il piano del medico dietro la strage: la figlia uccisa mentre scappava, il figlio disabile Massimo… -

L'Aquila. Oggi pomeriggio alle 15 nella basilica di Santa Maria di Collemaggio si terranno i funerali della famiglia, urologo 70enne, nella notte tra il 30 e il 31 marzo, ha impugnato la sua pistola regolarmente denunciata ed ha sparato alla moglie Carla Pasqua e ai figli Alessandra e Massimo prima ...... Casoli e soprattutto Tempera, dove il noto urologoha sterminato la famiglia, probabilmente per il peso ritenuto insostenibile della grave malattia del figlio 43enne. 'Si tratta di ...L'AQUILA - Sono cominciate questa mattina, intorno a mezzogiorno, le autopsie sui corpi dell'urologo aquilano, e della moglie Carla ed i figli Alessandra e Massimo, che il medico ha ucciso per poi togliersi la vita nella strage familiare scoperta venerdì scorso intorno all'ora di pranzo. Per ...

Carlo Vicentini, la figlia uccisa in corridoio mentre scappava, l'altro disabile nel sonno: il piano omicida d ilmessaggero.it

Si svolgeranno oggi alle 15 nella basilica di Santa Maria di Collemaggio, all'Aquila, i funerali di Carlo, Carla, Massimo ed Alessandra Vicentini, uccisi in un momento di raptus dal capofamiglia che ...Si svolgeranno oggi alle 15 nella basilica di Santa Maria di Collemaggio, all'Aquila, i funerali di Carlo, Carla, Massimo ed Alessandra Vicentini, uccisi in un momento di raptus dal capofamiglia che ...