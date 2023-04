Carlo e Camilla, la regina consorte sbaglia tutto in pubblico: figuraccia epocale (Di mercoledì 5 aprile 2023) I fan dei Reali britannici non hanno potuto fare a meno di notare l’errore imbarazzante di Camilla durante la visita ad Amburgo: cosa ha fatto la regina consorte? Manca praticamente un mese alla cerimonia di incoronazione di re Carlo III, salito al trono subito dopo la morte dell’amatissima regina Elisabetta II, venuta a mancare l’8 settembre 2022 all’età di 96 anni. L’evento sarà senz’altro uno dei momenti più importanti nella storia recente della Corona britannica ed è anche per questo che l’organizzazione dovrà essere perfetta. Momento imbarazzante per Camilla in Germania – Foto ANSA – Grantennistoscana.itL’incoronazione, infatti, dovrà anche consentire a Carlo III di rilanciare l’immagine della monarchia dopo le difficoltà degli ultimi tempi, anche a causa dello ... Leggi su grantennistoscana (Di mercoledì 5 aprile 2023) I fan dei Reali britannici non hanno potuto fare a meno di notare l’errore imbarazzante didurante la visita ad Amburgo: cosa ha fatto la? Manca praticamente un mese alla cerimonia di incoronazione di reIII, salito al trono subito dopo la morte dell’amatissimaElisabetta II, venuta a mancare l’8 settembre 2022 all’età di 96 anni. L’evento sarà senz’altro uno dei momenti più importanti nella storia recente della Corona britannica ed è anche per questo che l’organizzazione dovrà essere perfetta. Momento imbarazzante perin Germania – Foto ANSA – Grantennistoscana.itL’incoronazione, infatti, dovrà anche consentire aIII di rilanciare l’immagine della monarchia dopo le difficoltà degli ultimi tempi, anche a causa dello ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Chiaserotti : RT @enricaroddolo: I nipoti di #ReCarlo e #QueenCamilla, paggi all’incoronazione di #Londra. L’invito reale @wabbey - My new #OnRoyalty Col… - Barbara75096831 : RT @RaiNews: La cerimonia si terrà il 6 maggio presso l'Abbazia di Westminster. All'evento non parteciperà il Presidente Usa, Joe Biden. A… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Re Carlo non perdona le parole del principe Harry su Camilla #recarlo #principe #harry #4aprile - TuttoQuaNews : RT @RaiNews: La cerimonia si terrà il 6 maggio presso l'Abbazia di Westminster. All'evento non parteciperà il Presidente Usa, Joe Biden. A… - RaiNews : La cerimonia si terrà il 6 maggio presso l'Abbazia di Westminster. All'evento non parteciperà il Presidente Usa, Jo… -