Carfagna “Sorcagna” | Sgarbi avrà il giusto processo

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Vittorione ha combinata una delle sue ma questa volta nessuno è corso in suo aiuto. Con una decisione tutt’altro che scontata, infatti, la Giunta per le autorizzazioni di Montecitorio all’unanimità ha negato l’immunità al sottosegretario alla Cultura che ora finirà sotto, davanti al tribunale civile di Roma, per via di alcuni insulti rivolti all’allora vice presidente della Camera e attuale presidente di Azione, Mara, ben tre anni fa. Nel 2020 Vittorioinsultò l’ex ministra Marasui social. E ora rischia di doverla risarcire Una vicenda che rischia di costare cara al sindaco di Sutri perché qualora dovesse essere ritenuto colpevole dal giudice Roberta Nocella, allora finirebbe per dover risarcire l’ex ministra di tasca propria. A nulla è valsa la linea ...

Capra! - aveva detto Sgarbi - Mi hanno cacciato dal Parlamento per quindici giorni, la conferenza dei capigruppo del c, con la Sor - cagna, con la, lache dice, laecco la ...... 'Scapogna' e ''. 'Io la mascherina la indosso come voglio e farei meglio a non ... E ancora: 'Quella intollerabile cretina delladice 'isolatevi': quella poveretta, in Parlamento solo ...Salvo poi trovare un nuovo soprannome poco edificante: 'Mi hanno cacciato dal Parlamento per quindici giorni, la conferenza dei capigruppo del c..., con la Sor - cagna, con la, la...