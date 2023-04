Carburanti, prezzi oggi: lieve calo per benzina, su il gasolio (Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma, 5 apr. (Adnkronos) - Nuovi movimenti al rialzo oggi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi di Carburanti, dopo la mossa di ieri di Eni e nonostante il subitaneo calo delle quotazioni dei prodotti raffinati. Salgono le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa del gasolio, ancora in lieve calo quelle della benzina. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina. Per Q8 registriamo un rialzo di un cent/litro sul gasolio, per Tamoil di due cent/litro sulla benzina. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma, 5 apr. (Adnkronos) - Nuovi movimenti al rialzosui listini deiconsigliati dei maggiori marchi di, dopo la mossa di ieri di Eni e nonostante il subitaneodelle quotazioni dei prodotti raffinati. Salgono le medie nazionali deipraticati alla pompa del, ancora inquelle della. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha aumentato di un centesimo al litro iconsigliati della. Per Q8 registriamo un rialzo di un cent/litro sul, per Tamoil di due cent/litro sulla. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori ...

