Carabinieri arrestano 6 persone | ne denunciano 3 e sanzionano 3 titolari di attività commerciali

I Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante, unitamente ai colleghi del Gruppo Roma, a quelli del Gruppo Tutela Lavoro di Roma, del Gruppo Tutela Salute di Roma e del Nucleo Cinofili Santa Maria di Galeria, hanno eseguito una serie di verifiche nel quartiere Esquilino. Il bilancio delle attività è di 6 persone arrestate e alte 3 denunciate, 190 persone controllate, eseguiti accertamenti su 107 veicoli e 14 attività commerciali controllate I primi a finire in manette due uomini che, nel corso dei controlli effettuati dai Carabinieri alla banca dati, sono risultati entrambi destinatari di un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dal Tribunale di Roma. Tre persone invece, sono state arrestate per il reato di detenzione e spaccio di ...

