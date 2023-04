Carabiniere uccide direttore d’albergo | Molinaro resta in carcere

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Tribunale del Riesame di Roma ha respinto il ricorso di Giuseppe, l’appuntato dei carabinieri accusato dell’omicidio deldell’Hotel Nuova Suio di Castelforte Giovanni Fidaleo e del ferimento di Miriam Mignano. I legali del58enne avevano rinnovato la richiesta di beneficiare dell’attenuazione della misura cautelare in considerazione del quadro clinico dell’omicida il quale – recentemente sottoposto a un intervento chirurgico e che si trovava in cura da una psicologa da circa tre anni – al momento dell’omicidio non sarebbe stato in grado di intendere e di volere. Per, attualmente ristretto nelmilitare di Santa Maria Capua Vetere, sono stati chiesti gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, ma i giudici del ...