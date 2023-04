Cara Pasqua. Su i prezzi di uova al cioccolato e colombe (Di mercoledì 5 aprile 2023) Brutte notizie per gli amanti dei dolci tipici della Pasqua. I prezzi delle uova di cioccolato e delle colombe hanno subìto forti aumenti, in alcuni casi superiori al 70%. I classici dolci Pasquali saranno quindi quest’anno particolarmente costosi per gli italiani: in base alle cifre fornite dal Codacons i rincari rischiano di determinare una stangata da 100 milioni di euro complessivi. Dopo l’aumento del costo dell’energia, e il cenone e i regali di Natale più cari, anche a Pasqua gli italiani dovranno quindi pagare di più per festeggiare. A pesare, ad esempio per il prezzo delle uova è il costo del cioccolato, salito di circa il 7,5%. A questo va aggiunto il solito caro-bollette di cui si tarda ancora a vedere nel prezzo finale dei ... Leggi su panorama (Di mercoledì 5 aprile 2023) Brutte notizie per gli amanti dei dolci tipici della. Idelledie dellehanno subìto forti aumenti, in alcuni casi superiori al 70%. I classici dolcili saranno quindi quest’anno particolarmente costosi per gli italiani: in base alle cifre fornite dal Codacons i rincari rischiano di determinare una stangata da 100 milioni di euro complessivi. Dopo l’aumento del costo dell’energia, e il cenone e i regali di Natale più cari, anche agli italiani dovranno quindi pagare di più per festeggiare. A pesare, ad esempio per il prezzo delleè il costo del, salito di circa il 7,5%. A questo va aggiunto il solito caro-bollette di cui si tarda ancora a vedere nel prezzo finale dei ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alecavo : RT @helpcodeitalia: #Pasqua si avvicina, che ne pensi di regalare un mese di pasti in mensa? Con un solo gesto riuscirai a stupire la pers… - helpcodeitalia : #Pasqua si avvicina, che ne pensi di regalare un mese di pasti in mensa? Con un solo gesto riuscirai a stupire la… - GiacominoM : @Donatel23234336 Hai ragione cara Donatella se Natale è bello.Pasqua brutto - ritamontanucci1 : @Milena22326900 Non sono brava ,Milena ,e che ho cambiato il pensiero,e non mi sono arresa al fato , mi sono lenta… - lasagni_lucia : @AnnaMonia_A Cara suor Anna, grazie anche a lei mi rimane un po' di fiducia nella Chiesa, che negli ultimi 3 anni h… -