“Capirci di più”: l’incontro gratuito per genitori di figli con difficoltà di apprendimento (Di mercoledì 5 aprile 2023) Quali sono le emozioni dei bambini e dei ragazzi con disturbi dell’apprendimento scolastico? Come possono i genitori aiutarli dal punto di vista didattico? Come possono collaborare efficacemente con gli insegnanti? I genitori di bambini e ragazzi con disturbi specifici di apprendimento (DSA) devono affrontare e risolvere problemi quotidiani su vari fronti: dallo svolgimento di compiti difficili, alla preparazione per le verifiche, dalla gestione delle frustrazioni all’incomprensione con alcuni insegnanti.Mercoledì 19 aprile dalle 18:30 alle 20:00, il Centro per l’Età Evolutiva organizza un incontro online gratuito rivolto a genitori di bambini e ragazzi con DSA che hanno queste ed altre domande da rivolgere agli psicologi Flavia Ottoboni e Gian Marco Marzocchi. ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 5 aprile 2023) Quali sono le emozioni dei bambini e dei ragazzi con disturbi dell’scolastico? Come possono iaiutarli dal punto di vista didattico? Come possono collaborare efficacemente con gli insegnanti? Idi bambini e ragazzi con disturbi specifici di(DSA) devono affrontare e risolvere problemi quotidiani su vari fronti: dallo svolgimento di compiti difficili, alla preparazione per le verifiche, dalla gestione delle frustrazioni all’incomprensione con alcuni insegnanti.Mercoledì 19 aprile dalle 18:30 alle 20:00, il Centro per l’Età Evolutiva organizza un incontro onlinerivolto adi bambini e ragazzi con DSA che hanno queste ed altre domande da rivolgere agli psicologi Flavia Ottoboni e Gian Marco Marzocchi. ...

