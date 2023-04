Caos a Rotterdam | Klaassen colpito da un accendino | sospesa e poi ripresa Feyenoord-Ajax

(Olanda) - Succede di tutto durante la semifinale di Coppa d'Olanda tra il Feyenoord , eurorivale della Roma, e l' Ajax . Sul punteggio di 2 - 1 per i lancieri, il centrocampista ospite ...'Coppa Ring' è il titolo della 'Gazzetta dello Sport', per commentare ildopo il pari di ... niente tifosi in trasferta con il Feyenoord in Europa League: 'proibita'.'Che brutta fine' è ..., e nemmeno calmo. Altro che show. A Melbourne una corsa da canguri, a singhiozzo e strappi. Tre ...15 Go Ahead Eagles - Ajax 0 - 0 14:30 FC Utrecht - FC Volendam 0 - 0 14:30 Sparta- ...

Caos a Rotterdam, Klaassen colpito da un accendino: sospesa (e ... Calciomercato.com

Ma non solo questo nell'aggiornamento sportivo di SBS Italian: Jannik Sinner è uscito sconfitto per due set a zero contro il russo Danil Medvdev, rematch della finale di Rotterdam di febbraio. E ripre ...