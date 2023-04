Canone Rai | la tassa è GRATIS nel 2023 | ma non per tutti

(Di mercoledì 5 aprile 2023) TecnoAndroid LadelRai è completamentenel, ma solo per alcuni fortunati utenti che vorranno, e potranno, richiedere la totale esenzione dal pagamento del, in modo da non dover versare nemmeno un centesimo per tutto l’anno corrente. IlRai è unaintrodotta verso gli inizi degli anni ’70, e riguarda il possesso di un apparecchio televisivo.gli utenti generalmente la devono versare, con pagamento tramite il bollettino postale, almeno fino a diversi anni fa; per contrastare la crescente evasione fiscale, il Governo decise comunque di addebitare il pagamento delin bolletta, o meglio nella bolletta dell’energia elettrica, suddividendolo in comode rate fisse mensili, in totale 9 ...

Pertanto, come fare la disdetta allacausa decesso il titolare dell'utenza elettrica, legata alla propria abitazione principale, paga ilin bolletta . Infatti, sei hai la casa al mare ...leggi anche Salvini: "Ilva eliminato o ridotto"Non esiste in Italia esenzione104, ossia per chi è disabile ed al quale è stata riconosciuta la c.d. legge 104. Un caso particolare però è quando il disabile non vive più a casa ma è ricoverato in via permanente presso ...

Canone Rai: un nuovo Ddl ne prevede il taglio del 20% Finanza.com

(Politica) La capogruppo del Movimento 5 Stelle al senato eletta a larga maggioranza. Montaruli (FdI) e Boschi (Italia viva) vicepresidenti: per la prima volta tre donne al vertice. Di Giuliano Santor ...