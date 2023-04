Cannes 2023: Jeanne Du Barry con Johnny Depp aprirà la 76° edizione del Festival (Di mercoledì 5 aprile 2023) Jeanne du Barry, il nuovo film diretto da Maïwenn e interpretato da Johnny Depp, aprirà il 76° Festival di Cannes: sarà proiettato in anteprima mondiale il 16 maggio. Il Festival di Cannes 2023 sarà aperto da Jeanne du Barry, la nuova pellicola con Johnny Depp diretta da Maïwenn: il sesto lungometraggio della regista verrà proiettato in anteprima mondiale martedì 16 maggio sul grande schermo del Grand Théâtre Lumière, dopo la cerimonia di apertura trasmessa in diretta da France Télévisions e Brut. Nel suo nuovo film, Maïwenn interpreta l'omonimo personaggio principale accanto a Depp, Benjamin Lavernhe, Melvil Poupaud, Pierre Richard, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 5 aprile 2023)du, il nuovo film diretto da Maïwenn e interpretato dail 76°di: sarà proiettato in anteprima mondiale il 16 maggio. Ildisarà aperto dadu, la nuova pellicola condiretta da Maïwenn: il sesto lungometraggio della regista verrà proiettato in anteprima mondiale martedì 16 maggio sul grande schermo del Grand Théâtre Lumière, dopo la cerimonia di apertura trasmessa in diretta da France Télévisions e Brut. Nel suo nuovo film, Maïwenn interpreta l'omonimo personaggio principale accanto a, Benjamin Lavernhe, Melvil Poupaud, Pierre Richard, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PurpleOrlok : Ah si le carriere finite degli uomini accusati di violenza come nel caso di Johnny Depp - DrApocalypse : Cannes 2023, Jeanne du Barry con Johnny Depp nei panni di Re Luigi XV aprirà il Festival - bennyxx9 : 2023 ancora film con Johnny Depp e non solo questo ma addirittura apre Cannes - infoitcultura : Indiana Jones e il Quadrante del Destino fuori concorso a Cannes 2023 - elisaE_Teneggi : RT @La_BalenaBianca: Dentro 'La maman et la putain' | di Pier Giovanni Adamo | @Festival_Cannes #eustache -