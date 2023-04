Cane ruba la scena ad una partita di baseball della major league acchiappando la palla in fuorigioco

Leggi su it.newsner

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Ai cani viene naturale acchiappare palle e non c’è niente che amino di più del giocare a riportarle. Questo weekend, unha fatto la presasua vita ad unadi, diventando il fortunato fan ad aver acchiappato lafinita in. ShutterstockNelladi sabato tra i Los Angeles Dodgers e i Kansas City Royals, Michael Busch dei Dodgers ha colpito unafinita inal 7° inning, come rivelato da MLB.com. Leggi di più: Fan deltrovano cagnolino in auto rovente fuori dallo stadio e gli salvano la vita. Leggi di più:di servizio salva la situazione quando la ...