Campionati regionali di boxe: in finale 5 giovanissimi atleti della Asd Phoneix Gym (Di mercoledì 5 aprile 2023) 3 vittorie su 3: questi i traguardi raggiunti dai ragazzi della Asd Phoneix Gym ai Campionati regionali di boxe School Boys e Junior. Ad ottenere le medaglie sono stati: Caratelli Manuel, Congiu Davide, Fusco Samuele, insieme a Gallo Andrea e Corona Ahron che sono già qualificati. La Phoneix, quindi, si presenterà alle fasi finali dei Campionati italiani con 5 atleti.

