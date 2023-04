Camilla dopo l'incoronazione sarà «regina» e non «regina consorte» (come da desiderio di re Carlo) (Di mercoledì 5 aprile 2023) Buckingham Palace ha condiviso i dettagli dell'invito all'incoronazione del nuovo sovrano e della moglie. Recapitato ai 2 mila ospiti che saranno a Westminster il prossimo 6 maggio, svela anche un grande desiderio del re Leggi su vanityfair (Di mercoledì 5 aprile 2023) Buckingham Palace ha condiviso i dettagli dell'invito all'del nuovo sovrano e della moglie. Recapitato ai 2 mila ospiti che saranno a Westminster il prossimo 6 maggio, svela anche un grandedel re

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisio_mari48024 : @123epoli @ScaltritiLab Tipo creare il vacx (astra) più scarso di tutti, ritirato in molti paesi, da noi vietato ag… - JumpedGoldoni : @bluerindigo Ok signorina Camilla ma al momento non stiamo giocando a nascondino, lei era latitante dopo essere sta… - Traiano73 : RT @Gabrigrifo1: @tequi3 @mariogiordano5 AIFA non da nessuna spiegazione a chi stava rispondendo e sul perché nonostante in tutta Europa no… - Gabrigrifo1 : @tequi3 @mariogiordano5 AIFA non da nessuna spiegazione a chi stava rispondendo e sul perché nonostante in tutta Eu… - eublog4 : Balneari. Dopo lo stop del Consiglio di Stato e il monito del Quirinale, in attesa della Corte di Giustizia ???? Il… -