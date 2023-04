Cambio di residenza online. Come farlo e quali documenti servono (Di mercoledì 5 aprile 2023) Terminata la fase di sperimentazione, il servizio è ora pienamente operativo per tutti i comuni italiani. Obiettivo: rendere più agevole e veloce l’operazione Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 5 aprile 2023) Terminata la fase di sperimentazione, il servizio è ora pienamente operativo per tutti i comuni italiani. Obiettivo: rendere più agevole e veloce l’operazione

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... immobilioit : Cambio residenza prima della registrazione del contratto d’affitto all’ADE - s_solaio : È sparito ANCHE questo CD da casa mia. Il cambio residenza NON ha cambiato le cattive abitudini della gente. L'ho… - PulichinoVp : Raga loro si sono parlati, sta lontananza durerà un mesetto scarso per cambio residenza, valigie, caxxi e mazzi .... #incorvassi - QuindiciNews : Sportello Servizi al #Cittadino, gli #Orari in vigore fino al 4 giugno Le richieste di residenza, o cambio indirizz… - pici25102008 : @saleemare Io pure aspetto il cambio residenza subito non mi piace la gente di Milano ?? -