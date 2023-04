"Cambio di nome": sinistra scandalosa, usa i trans per attaccare FdI (Di mercoledì 5 aprile 2023) Puntuale come un orologio svizzero scoppia la polemica, con le conseguenti prese di posizione che mettono in campo tutte le forze in genere sparse della sinistra. Tutti: dall'Anpi alla Cgil alle galassie dei dei vari gruppi studenteschi: tutti pronti con la reazione e le indignazioni dopo le reazioni di Fratelli d'Italia che hanno puntato il dito contro la preside del liceo “Marco Polo” di Venezia Maria Rosa Cesari, accusata di falsità ideologica, per aver consentito agli studenti transgender del suo istituto di sostituire il nome anagrafico ricevuto alla nascita, insomma di sostenere la carriera alias. I responsabili del partito hanno inviato una lettera, su carta intestata del partito, alla dirigente scolastica veneta intimandole di interrompere le iscrizioni con carriera alias, sostenendo che sarebbero contrari all'art. 479 del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Puntuale come un orologio svizzero scoppia la polemica, con le conseguenti prese di posizione che mettono in campo tutte le forze in genere sparse della. Tutti: dall'Anpi alla Cgil alle galassie dei dei vari gruppi studenteschi: tutti pronti con la reazione e le indignazioni dopo le reazioni di Fratelli d'Italia che hanno puntato il dito contro la preside del liceo “Marco Polo” di Venezia Maria Rosa Cesari, accusata di falsità ideologica, per aver consentito agli studentigender del suo istituto di sostituire ilanagrafico ricevuto alla nascita, insomma di sostenere la carriera alias. I responsabili del partito hanno inviato una lettera, su carta intestata del partito, alla dirigente scolastica veneta intimandole di interrompere le iscrizioni con carriera alias, sostenendo che sarebbero contrari all'art. 479 del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stecriv : @albertoinfelise @robypava @LegaSalvini @forza_italia @FratellidItalia Ancora??? Ma forse nel decreto c’è anche il… - Antonio92810383 : @IlarioDiGiovamb Et la Rubentus spa che è entrata in un vicolo cieco…. Chiamato pure retrocessione in C e Cambio no… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @CristinaMolendi: Leggendo qua e là qualche tweet osservo che ancora molti non sono sazi dei danni e dell’ipocrisia di un #Pd che sta di… - _xwatson : @aprilclaws oggi mi sono comunque offerta di pagarle per intero il cambio nome(perché aveva detto che non stavo fac… - Chocoohun : Non io che ho appena realizzato di essermi persa la live di Taemin perché pensavo fosse qualcun altro ?????? MI ERO DIMENTICATA DEL CAMBIO NOME -