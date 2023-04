Calvarese: «Lukaku, motivo secondo giallo? Due ipotesi! Cuadrado…» (Di mercoledì 5 aprile 2023) Gianpaolo Calvarese, ex arbitro di serie A, attraverso il portale Calcio e Finanza ha commentato l’episodio dell’espulsione, somma di ammonizioni, di Lukaku avvenuto ieri sera nel finale di Juventus-Inter NO ESULTANZA – Calvarese ritiene che il secondo giallo a Lukaku non arrivi come conseguenza dell’esultanza sul gol: «Il giorno dopo Juventus–Inter, semifinale di andata di Coppa Italia, è infuocato. Si discute ancora dell’acceso finale, in cui Romelu Lukaku è stato espulso e dopo di lui la stessa sanzione è toccata al portiere interista Samir Handanovic e allo juventino Juan Cuadrado. Il tema al centro del dibattito è soprattutto la reazione di Lukaku ai cori razzisti provenienti dalla curva bianconera dopo il rigore segnato dallo stesso attaccante, ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 5 aprile 2023) Gianpaolo, ex arbitro di serie A, attraverso il portale Calcio e Finanza ha commentato l’episodio dell’espulsione, somma di ammonizioni, diavvenuto ieri sera nel finale di Juventus-Inter NO ESULTANZA –ritiene che ilnon arrivi come conseguenza dell’esultanza sul gol: «Il giorno dopo Juventus–Inter, semifinale di andata di Coppa Italia, è infuocato. Si discute ancora dell’acceso finale, in cui Romeluè stato espulso e dopo di lui la stessa sanzione è toccata al portiere interista Samir Handanovic e allo juventino Juan Cuadrado. Il tema al centro del dibattito è soprattutto la reazione diai cori razzisti provenienti dalla curva bianconera dopo il rigore segnato dallo stesso attaccante, ...

