Calvarese a CF | «Due ipotesi per il giallo a Lukaku | entrambe incomprensibili»

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Gianpaolo, ex arbitro di serie A con all’attivo più di 300 gare nella massima serie considerando tutti i ruoli (arbitro, VAR e arbitro addizionale), è ora imprenditore nell’azienda di famiglia che produce integratori sportivi naturali Aperegina. Inoltre ogni mercoledì sera di Champions League è parte della scuderia di Amazon Prime Video per commentare nella L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MOrru84 : RT @CalcioFinanza: L’ex arbitro Calvarese a Calcio e Finanza: «Due ipotesi per il giallo a Lukaku: entrambe incomprensibili. Si può pensare… - CalcioFinanza : L’ex arbitro Calvarese a Calcio e Finanza: «Due ipotesi per il giallo a Lukaku: entrambe incomprensibili. Si può pe… -

...(MILLESIMO CALCIO) BAZZIGALUPI ALEXSANDRO (MULTEDO LEVANTE 1930) AMMONIZIONE (II INFR) SARPERO CARLO (ALBISSOLE 1909) CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PERGARE EFFETTIVE SIRI MARTINO (1923)...Sono soloesempi degli scenari aperti nell'Unione europea, come sempre sfidata dalla storia e ... (video a cura di Marco) [video width="1920" height="1080" mp4="https://www.agensir.it/wp - ...Nella giornata di domani, c'è attesa per la presentazione all'Auditorium del Parco (proiezioni ... "Anziché parlare di autismo - ha sottolineato la dottoressa- abbiamo voluto far parlare ...

Calvarese a CF: «Due ipotesi per il giallo a Lukaku: entrambe ... Calcio e Finanza

Le strade sono due, entrambe difficilmente percorribili secondo Calvarese. La prima dipende dall'arbitro Massa: "Dovrebbe scrivere un rapporto nel quale ammette di aver sbagliato, ipotesi che però non ...C’è chi ha già iniziato. Chi scalda i motori per farsi trovare pronto per il weekend lungo di Pasqua. E chi si sta rimboccando le maniche per sistemare le spiagge divorate ...