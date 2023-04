Calenda sul tracollo in Friuli | ' Per noi le regionali sono elezioni diaboliche'

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Per il Terzo Polo di Carloe Matteo Renzi, le ultimeinVenezia Giuliastate un. Il leader di Azione ne ha parlato in un'intervista al Corriere della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Francesco #Boccia (#PD: 'Oggi ho letto una proposta abbastanza folle di Carlo Calenda sul serio minimo da 9 euro in… - colvieux : Che vi dicevo poco fa sul ritenersi un’élite? Quindi siccome è laureata in una scuola prestigiosa vale più degli al… - Un_human_corpse : @GiovanniSergi8 Eh dipende Sul pianeta Calenda il giorno dura due legislature - globalistIT : - marghe1060 : @GIANGI774 Se il partito deve muoversi sul territorio i risultati non possono essere immediati. Certo per noi di It… -

Per il Terzo Polo di Carloe Matteo Renzi, le ultime elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia sono state un tracollo. Il leader di Azione ne ha parlato in un'intervista al Corriere della Sera dando la colpa alle ...... l'approdo in aula del decreto Pnrr, che riguarda soprattutto la governance del piano, tema... E dal Terzo Polo, Carlochiede chiarezza sulle divisioni nella maggioranza. Vedi le parole del ...E soprattutto iniziano a serpeggiare fortissimi malumori per l'ostinazione di puntare sulla leadership diche non risulta vincentepiano elettorale. I più agguerriti contro la linea sulle ...

Calenda: «Il flop del Terzo polo Regionali per noi diaboliche, avanti col partito unico» Corriere della Sera

Per il Terzo Polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi, le ultime elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia sono state un tracollo. Il leader di Azione ne ha parlato in un’intervista al Corriere della ...Ostacoli sui quali le opposizioni attaccano. Il capogruppo Pd al Senato, Boccia, dice: "siamo preoccupati, il governo è nel caos". E dal Terzo Polo, Carlo Calenda chiede chiarezza sulle divisioni ...