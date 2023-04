Calciomercato Sampdoria, Winks non verrà riscattato (Di mercoledì 5 aprile 2023) Calciomercato Sampdoria, Harry Winks non verrà riscattato e tornerà al Tottenham, che proverà a cederlo a titolo definitivo in estate Harry Winks si è lasciato alle spalle l’infortunio che lo ha costretto a un lungo stop. Tuttavia, complice la situazione sportiva ed economica della Sampdoria, Winks non verrà riscattato al termine della stagione e farà ritorno al Tottenham. Come riportato dal The Sun, l’obiettivo degli Spurs è quello di cedere il calciatore in estate per non rischiare di perderlo a parametro zero. Il suo contratto scadrà nel 2024 e, al momento, non sussisterebbero le condizioni per rinnovarlo. L’ultima parola spetterà comunque al nuovo allenatore del Tottenham. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 aprile 2023), Harrynone tornerà al Tottenham, che proverà a cederlo a titolo definitivo in estate Harrysi è lasciato alle spalle l’infortunio che lo ha costretto a un lungo stop. Tuttavia, complice la situazione sportiva ed economica dellanonal termine della stagione e farà ritorno al Tottenham. Come riportato dal The Sun, l’obiettivo degli Spurs è quello di cedere il calciatore in estate per non rischiare di perderlo a parametro zero. Il suo contratto scadrà nel 2024 e, al momento, non sussisterebbero le condizioni per rinnovarlo. L’ultima parola spetterà comunque al nuovo allenatore del Tottenham. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU ...

