Calciomercato Roma, primi contatti per il riscatto di Wijnaldum (Di mercoledì 5 aprile 2023) Calciomercato Roma, avviati i primi contatti per il rinnovo di Gini Wijnaldum: il nodo è l'ingaggio dell'olandese I dirigenti della Roma hanno iniziato i contatti gli agenti Gini Wijnaldum per il riscatto dal PSG. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il nodo è quello dell'ingaggio. Il centrocampista prende attualmente 10 milioni di euro dai parigini, una cifra a cui la Roma non può arrivare. La volontà del calciatore è di restare, ma serve un'offerta pluriennale e piena di bonus. Decisiva sarà inoltre la permanenza di Mourinho.

