Calciomercato Roma, nel mirino di Pinto c’è Kamada (Di mercoledì 5 aprile 2023) La Roma avrà un finale piuttosto intenso da gestire tra campionato ed Europa League. La squadra di Mourinho è infatti in piena corsa per la Champions in terra italiana, mentre in ambito continentale sta progettando un possibile approdo alle semifinali. Intanto però Tiago Pinto è già alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione e tra i nomi fatti c’è quello di Kamada, che con una squadra italiana in realtà ci ha già avuto a che fare quest’anno. Ecco dunque le ultime sul Calciomercato della Roma. Calciomercato Roma, Kamada tra gli obiettivi di Tiago Pinto Photo credits: AS Roma.Uno dei profili saliti alla ribalta come possibile rinforzo per la Roma del prossimo anno è quello di Daichi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 5 aprile 2023) Laavrà un finale piuttosto intenso da gestire tra campionato ed Europa League. La squadra di Mourinho è infatti in piena corsa per la Champions in terra italiana, mentre in ambito continentale sta progettando un possibile approdo alle semifinali. Intanto però Tiagoè già alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione e tra i nomi fatti c’è quello di, che con una squadra italiana in realtà ci ha già avuto a che fare quest’anno. Ecco dunque le ultime suldellatra gli obiettivi di TiagoPhoto credits: AS.Uno dei profili saliti alla ribalta come possibile rinforzo per ladel prossimo anno è quello di Daichi ...

