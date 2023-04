Calciomercato Real Madrid: pronti 100 milioni per Reece James (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il Real Madrid prepara l’offerta al Chelsea per Reece James: i madrileni vogliono mettere sul piatto 100 milioni per il terzino Il Real Madrid è alla ricerca di un terzino destro e il primo nome nella lista di Florentino Perez è Reece James. Secondo quanto riportato da Defensa Central, le Merengues, starebbero preparando un’offerta da oltre 100 milioni di euro per convincere il Chelsea. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ilprepara l’offerta al Chelsea per: i madrileni vogliono mettere sul piatto 100per il terzino Ilè alla ricerca di un terzino destro e il primo nome nella lista di Florentino Perez è. Secondo quanto riportato da Defensa Central, le Merengues, starebbero preparando un’offerta da oltre 100di euro per convincere il Chelsea. L'articolo proviene da Calcio News 24.

