Calciomercato, perquisizioni nelle sedi di Roma, Lazio e Salernitana: indagati Lotito, Tare, i Friedkin e Pallotta (Di mercoledì 5 aprile 2023) Dopo le perquisizioni nelle sedi societarie dei club di Roma, Lazio e Salernitana, nell’ambito di inchieste distinte sulla compravendita di giocatori e fatture false, spuntano anche i nomi degli indagati. E sono i dirigenti apicali delle società. Per quanto riguarda la Roma, come riferisce Ansa, sono nove in tutto, compresi il presidente e il vicepresidente della Roma Dan e Ryan Friedkin, e l’ex presidente della società James Pallotta. Nel club biancoceleste invece risultano indagate cinque persone, tra le quali il presidente della Lazio, Claudio Lotito e il direttore sportivo Igli Tare, secondo quanto emerge dal decreto di perquisizione. Il nucleo di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 5 aprile 2023) Dopo lesocietarie dei club di, nell’ambito di inchieste distinte sulla compravendita di giocatori e fatture false, spuntano anche i nomi degli. E sono i dirigenti apicali delle società. Per quanto riguarda la, come riferisce Ansa, sono nove in tutto, compresi il presidente e il vicepresidente dellaDan e Ryan, e l’ex presidente della società James. Nel club biancoceleste invece risultano indagate cinque persone, tra le quali il presidente della, Claudioe il direttore sportivo Igli, secondo quanto emerge dal decreto di perquisizione. Il nucleo di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... massimo_san : RT @Open_gol: Nelle indagini sulla compravendita di giocatori sono coinvolti numerosi dirigenti ed ex manager delle società calcistiche htt… - Open_gol : Nelle indagini sulla compravendita di giocatori sono coinvolti numerosi dirigenti ed ex manager delle società calci… - djusep_joe : Perquisizioni nelle sedi della #ASRoma #SSLazio e #Salernitana per operazioni di Calciomercato sospette. Scommettia… - romanewseu : Roma, perquisizioni in sede dalla Guardia di Finanza. #Llorente e #Wijnaldum, prove di permanenza. Contro il Torino… - GazzettaSalerno : Perquisizioni della Guardia di Finanza negli uffici della As Roma e nelle sedi della Lazio e della Salernitana nell… -