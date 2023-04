Calciomercato Napoli, concorrenza per Beto: è corsa a due con il Milan (Di mercoledì 5 aprile 2023) A qualche giorno di distanza dalla pesantissima sconfitta interna rimediata contro il Milan, in casa Napoli si prova a fare il punto della situazione, nel tentativo di non perdere la calma. Il brutto finale della gara, terminata con un perentorio 0-4, con le pesanti contestazioni di parte dei tifosi presenti allo stadio Maradona, non devono cancellare quando di buono fatto finora. Gli azzurri, d’altronde, continuano a mantenere in Serie A un ampio vantaggio sulle inseguitrici. Luciano Spalletti, allenatore del Napoli @livephotosport I 15 punti che separano il Napoli dalla Lazio, a 10 giornate dalla fine del campionato, rappresentano ancora un notevole cuscinetto di sicurezza, per la formazione di mister Luciano Spalletti. La sconfitta riporta di sicuro più equilibrio nella sfida valida per i quarti di Champions ... Leggi su contropiedeazzurro (Di mercoledì 5 aprile 2023) A qualche giorno di distanza dalla pesantissima sconfitta interna rimediata contro il, in casasi prova a fare il punto della situazione, nel tentativo di non perdere la calma. Il brutto finale della gara, terminata con un perentorio 0-4, con le pesanti contestazioni di parte dei tifosi presenti allo stadio Maradona, non devono cancellare quando di buono fatto finora. Gli azzurri, d’altronde, continuano a mantenere in Serie A un ampio vantaggio sulle inseguitrici. Luciano Spalletti, allenatore del@livephotosport I 15 punti che separano ildalla Lazio, a 10 giornate dalla fine del campionato, rappresentano ancora un notevole cuscinetto di sicurezza, per la formazione di mister Luciano Spalletti. La sconfitta riporta di sicuro più equilibrio nella sfida valida per i quarti di Champions ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... linformatore11 : L' Edicola dello Sport #primepagine #quotidianisportivi #lagazzettadellosport #tuttosport #corrieredellosport… - sportli26181512 : Milan, retroscena di mercato su Saelemaekers: Alexis Saelemaekers ha trovato il primo gol in campionato contro il N… - NapoliFCNews : Chelsea su Osimhen, pronta una maxi-offerta: la risposta di De Laurentiis #Napoli #SSCNapoli #ForzaNapoliSempre - sportli26181512 : Milan: Brahim Diaz un paradosso costato 50 milioni: Non occorreva aspettare la vittoria di Napoli per stabilire che… - NapoliFCNews : Il mercato un mese dopo: a Napoli Bereszynski e Gollini non trovano spazio #Napoli #SSCNapoli #ForzaNapoliSempre -