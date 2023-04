Calciomercato Juventus, occhio a Locatelli: su di lui una big europea (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il futuro di Locatelli alla Juventus sembra essere a rischio; sul centrocampista, infatti, è piombato l’interesse di un top club europeo. La Juventus, in mezzo al campo, ha trovato diverse note positive in questa stagione; una di queste è, senza ombra di dubbio, Locatelli; il centrocampista azzurro è sempre uno dei migliori in campo e riesce a dare alla squadra il giusto equilibrio tra la fase difensiva e quella offensiva. Locatelli (LaPresse)Parliamo di un giocatore forte fisicamente e con grande intelligenza tattica; la sua presenza in campo permette anche a due come Fagioli e Rabiot di avere più libertà di movimento e poter sfruttare le loro capacità di inserimento. Allegri difficilmente può rinunciare ad uno come Locatelli perché è il vero ago della bilancia nel centrocampo della ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il futuro diallasembra essere a rischio; sul centrocampista, infatti, è piombato l’interesse di un top club europeo. La, in mezzo al campo, ha trovato diverse note positive in questa stagione; una di queste è, senza ombra di dubbio,; il centrocampista azzurro è sempre uno dei migliori in campo e riesce a dare alla squadra il giusto equilibrio tra la fase difensiva e quella offensiva.(LaPresse)Parliamo di un giocatore forte fisicamente e con grande intelligenza tattica; la sua presenza in campo permette anche a due come Fagioli e Rabiot di avere più libertà di movimento e poter sfruttare le loro capacità di inserimento. Allegri difficilmente può rinunciare ad uno comeperché è il vero ago della bilancia nel centrocampo della ...

