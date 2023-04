Calciomercato | i possibili parametri 0 di lusso della Serie A

Leggi su oasport

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Anche se il boccone più prelibato è già stato mangiato, la classifica deizeroA 2022-23 è ancora molto appetitosa. La fine del campionato si avvicina, il tempo sta per scadere. Pian piano, club e giocatori stanno trovando la quadra per stipulare un nuovo accordo o per interrompere il loro rapporto e proseguire ognuno lungo la propria strada. Così, per curiosità, abbiamo preso in esame i primi 30 calciatori per valore di mercato il cui contratto scade il 30 giugno 2023 (fonte transfermarkt.it). Ne è venuto fuori un menù molto ricco, pieno di piatti che stuzzicano l’appetito. Si va dai 60 milioni di euro di Milan Skriniar, promesso sposo del Paris Saint Germain, al milione e mezzo di euro di Mattia Destro, Nicola Sansone e Marco Sportiello, un altro già certo del suo destino, visto che ha scelto il Milan. In mezzo ...