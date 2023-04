Calciomercato, Fiamme Gialle nelle sedi di Roma, Lazio e Salernitana (Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma, 5 apr. (Adnkronos) - Perquisizioni della Guardia di Finanza negli uffici della As Roma e nelle sedi della Lazio e della Salernitana nell'ambito di indagini su operazioni di Calciomercato: nel mirino delle Fiamme Gialle, la compravendita dei diritti alle prestazioni sportive e trasferimenti di alcuni calciatori. I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza di Roma, su disposizione della Procura della Capitale, hanno eseguito un provvedimento di perquisizione e sequestro probatorio presso gli uffici della As Roma. Le attività di polizia giudiziaria si riferiscono a operazioni di trasferimento di calciatori professionisti avvenute negli anni 2017, 2018, 2019 e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023), 5 apr. (Adnkronos) - Perquisizioni della Guardia di Finanza negli uffici della Asdellae dellanell'ambito di indagini su operazioni di: nel mirino delle, la compravendita dei diritti alle prestazioni sportive e trasferimenti di alcuni calciatori. I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza di, su disposizione della Procura della Capitale, hanno eseguito un provvedimento di perquisizione e sequestro probatorio presso gli uffici della As. Le attività di polizia giudiziaria si riferiscono a operazioni di trasferimento di calciatori professionisti avvenute negli anni 2017, 2018, 2019 e ...

