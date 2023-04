Calciomercato com – Nainggolan | sostegno a Lukaku e attacco alla Juventus | Serie A

(Di mercoledì 5 aprile 2023) 2023-04-05 15:47:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Radjaentra a piedi (quasi) uniti nel ‘caso‘, espulso per doppia ammonizione a causa della sua esultanza in risposta agli insulti razzisti provenienti dagli spalti durante-Inter di Coppa Italia. L’ex centrocampista belga dell’Inter e della Roma, connazionale di, sui social ha prima mostratoal numero 90 nerazzurro con l’emoji del muscolo. Poco dopo, lo stesso centrocampista oggi in forzaSpal, ha voluto rincarare la dose, aggiungendo: “Cosa ti aspettavi là?” (Ndr: nell’originale, ‘là’ è scritto senza accento, ma presumiamo cheintendesse usare la parola in quel senso, come avverbio di luogo, e non come ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : La classifica della #Moviola di #SerieA: Il #Milan è la big con più aiuti, penalizzata la #Sampdoria - cmdotcom : #Inter, #Bonolis: ‘Dominiamo ma non segniamo mai! Chi temo della #Juve? L’arbitro…’ - DiMarzio : #Calciomercato | L'@Eintracht è in forte pressing su #Retegui che però preferirebbe l'@Inter: la situazione - AleDigio89 : RT @cmdotcom: #Cuadrado sui social ringrazia Gesù dopo #JuveInter: valanga di insulti razzisti - cmdotcom : #Cuadrado sui social ringrazia Gesù dopo #JuveInter: valanga di insulti razzisti -

Torino, a rischio la conferma di due big granata: il futuro dei due costerebbe troppo ai granata Secondo quanto riportato da Repubblica edizione torinese, il Torino potrebbe non ...Commenta per primo L'AIA ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V. A. R e degli A. V. A. R che dirigeranno Fiorentina - Spezia gara valida per la 29ª ...Commenta per primo L'AIA ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V. A. R e degli A. V. A. R che dirigeranno Atalanta - Bologna gara valida per la 29ª ...

Maldini chiama Zaniolo: tra clausola e la concorrenza della Juve, i ... Calciomercato.com

Machiavelli paragona la fortuna ad un fiume che straripa dagli argini e che tutto travolge. L'uomo può solo ridurne l'effetto cercando appunto di rinforzare gli argini. Pertanto le azioni dell'uomo ...Dall’ultima giornata di Serie A sono arrivate chiare indicazioni in chiave fantacalcio. Queste sono notizie positive, per giocatori ritrovati o che si confermano. Chi sale per il fanta, se li avete in ...