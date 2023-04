Calciomercato com – Moratti suona l’allarme | ‘Inter | Inzaghi è un problema’ | Serie A

(Di mercoledì 5 aprile 2023) 2023-04-05 00:27:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di.com: ROMA, 03 APR – “Io non so se èil problema dell’Inter, ma di sicuro lo rappresenta dato che è l’allenatore e per ora i risultati non gli danno ragione. Sabato ho visto una notevole mancanza di grinta, sembrava una amichevole. La squadra ha bisogno di una sveglia, ma allo stesso tempo deve rimanere concentrata e non subire choc in questa fase delicata della ragione. Conte? Ha dimostrato di essere molto bravo, certamente sarebbe utilissimo e potrebbe garantire vittorie”. Lo ha detto l’ex presidente dell’Inter, Massimo, a Radio anch’io sport su Rai Radio 1. “L’Inter deve fare punti e andare in Champions, è troppo importante come traguardo e poi ha l’impegno dei quarti – ha proseguito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #Calciomercato | L'@Eintracht è in forte pressing su #Retegui che però preferirebbe l'@Inter: la situazione - cmdotcom : #Juve, altri guai: nuova inchiesta della Procura di Torino. Occhi sul bilancio 2022 e 'scritture private con 7 club' - cmdotcom : #Inter, #Bonolis: ‘Dominiamo ma non segniamo mai! Chi temo della #Juve? L’arbitro…’ - Riccardooo7 : Ve dico solo che oggi ho giocato una partita in queste condizioni. Penso possa bastare. -3 percepiti -11 si ringraz… - TuttoQuaNews : RT @cmdotcom: Coppa del Re: l'Osasuna pareggia al 116' a Bilbao e vola in finale dopo 20 anni! -

Commenta per primo Juve - Inter 1 - 1 Handanovic 6,5 : Si distende con la prontezza dei tempi migliori e riesce a deviare in angolo l'insidiosa conclusione di Di Maria. Prova l'uscita su Cuadrado, ma ...Commenta per primo Juventus - Inter 1 - 1 Juventus Perin 6,5: clima soporifero, farsi trovare pronto non è semplice ma lui è perfetto (e decisivo) sulla rasoiata in controtempo di Brozovic. Gatti 6,5: ...Commenta per primo Juve - Inter, il derby d'Italia che non è mai banale. Dopo le feroci polemiche in Serie A, questa volta succede tutto nel finale, al minuto 93': Bremer sporca con la mano una sponda ...

Baldanzi, il 'bambino' che tifa Milan vuole ripetersi a San Siro: il ... Calciomercato.com

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...ROSSO LUKAKU – “Chiaramente ci saranno le immagini, speriamo si possa togliere questa ammonizione, è successo come con Lookman. Lukaku è stato frainteso e poi c’è stato il parapiglia finale che non è ...