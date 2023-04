Calcio: Uefa, Ceferin confermato presidente fino al 2027 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Lisbona, 5 apr. – (Adnkronos) – Aleksander Ceferin è stato confermato presidente della Uefa per altri quattro anni, fino al 2027. Il 55enne sloveno, unico candidato al 47° congresso ordinario della FederCalcio europea in corso a Lisbona, è stato eletto per acclamazione. Ceferin è stato votato la prima volta il 14 settembre 2016, poi la prima riconferma il 7 febbraio 2019, in occasione del 43° Congresso Ordinario svoltosi a Roma. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 5 aprile 2023) Lisbona, 5 apr. – (Adnkronos) – Aleksanderè statodellaper altri quattro anni,al. Il 55enne sloveno, unico candidato al 47° congresso ordinario della Federeuropea in corso a Lisbona, è stato eletto per acclamazione.è stato votato la prima volta il 14 settembre 2016, poi la prima riconferma il 7 febbraio 2019, in occasione del 43° Congresso Ordinario svoltosi a Roma. L'articoloWeb.

Ceferin, nuovo attacco alla Superlega: "Un personaggio di Cappuccetto Rosso" ROMA - Il presidente dell'UEFA Aleksander Ceferin , - come riporta As - ha tenuto un duro discorso prima di essere rieletto ...che hanno promosso quel progetto dicono che vogliono salvare il calcio. La ... Ceferin rieletto alla presidenza dell'Uefa L'avvocato sloveno Aleksander Ceferin è stato rieletto alla presidenza della Uefa, carica per la quale era candidato unico. La votazione è avvenuta a Lisbona nel corso del Congresso dell'ente calcistico europeo. 5 aprile 2023 Calcio: Euro2032, ecco Comitato interistituzionale candidatura Italia ...a supporto della candidatura dell'Italia a ospitare la fase finale degli Europei di calcio 2032. ... Giorgia Meloni, contribuirà a comporre l'articolato "Dossier finale" che la Figc presenterà alla Uefa ... ROMA - Il presidente dell'Aleksander Ceferin , - come riporta As - ha tenuto un duro discorso prima di essere rieletto ...che hanno promosso quel progetto dicono che vogliono salvare il. La ...L'avvocato sloveno Aleksander Ceferin è stato rieletto alla presidenza della, carica per la quale era candidato unico. La votazione è avvenuta a Lisbona nel corso del Congresso dell'ente calcistico europeo. 5 aprile 2023...a supporto della candidatura dell'Italia a ospitare la fase finale degli Europei di2032. ... Giorgia Meloni, contribuirà a comporre l'articolato "Dossier finale" che la Figc presenterà alla... UEFA, RIELETTO CEFERIN: IN CARICA FINO AL 2027 - Sportmediaset Sport Mediaset Uefa, Ceferin confermato alla presidenza Alexander Ceferin resterà alla guida dell'Uefa fino al 2027. L'avvocato sloveno è stato infatti rieletto e per i prossimi quattro anni sarà il presidente dell'organo di governo del calcio europeo. Aleksander Ceferin rieletto presidente UEFA fino al 2027 "È un grande onore, ma soprattutto una grande responsabilità nei confronti del calcio", ha dichiarato il presidente. "Farò del mio meglio per non deludere". Ceferin, 55 anni, è il settimo presidente ... Alexander Ceferin resterà alla guida dell'Uefa fino al 2027. L'avvocato sloveno è stato infatti rieletto e per i prossimi quattro anni sarà il presidente dell'organo di governo del calcio europeo."È un grande onore, ma soprattutto una grande responsabilità nei confronti del calcio", ha dichiarato il presidente. "Farò del mio meglio per non deludere". Ceferin, 55 anni, è il settimo presidente ...