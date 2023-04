Calcio | Serie A | Di Bello arbitra Lazio-Juve e Manganiello Lecce-Napoli

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma, 5 apr. - (Adnkronos) - Marco Diè l'arbitro designato perntus, big match della 29/a giornata diA, in programma sabato 8 aprile alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma. Gianlucadirigerà invece, in programma venerdì 7 aprile alle ore 19 allo stadio di Via del Mare.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Comunicato della #LegaSerieA dopo #JuveInter: 'La Lega Serie A condanna con fermezza ogni episodio di razzismo e og… - tuttosport : ???? Il Consiglio di Stato Improcedibile il ricorso #FIGC contro la #Juventus #plusvalenze #SerieA #Juve… - marifcinter : NOTA Lega Serie A La Lega Serie A condanna con fermezza ogni episodio di razzismo e ogni forma di discriminazion… - Francois79C : RT @tuttosport: ?? #JuventusInter #Handanovic colpisce #Cuadrado Poi la reazione #JuventusInter #CoppaItaliaFrecciarossa #Tuttosport htt… - pieromotos : RT @tuttosport: ?? #JuventusInter #Handanovic colpisce #Cuadrado Poi la reazione #JuventusInter #CoppaItaliaFrecciarossa #Tuttosport htt… -

Monza: tutte le notizieA: tutte le notizie: tutte le notizie Gasport 5 aprile 2023... ALTRE DUE 'FOLLIE' Dopo la storica promozione del Monza inA, altre due 'pazze' idee del duo legate alla coppia argentina. Galliani ha contattato Wanda Nara e ha precisato di essere disposto a ...Una carriera lunghissima, che continua ancora, in cui Ancelotti ha avuto modo di allenare praticamente tutti i più grandi campioni di. Ma ce ne sono due che il tecnico italiano non ha mai ...

Ancelotti e il rammarico per Totti: "Mi mancano lui e Messi..." Corriere dello Sport

Dichiarazioni nette che vengono anche dalla Lega Serie A che "condanna con fermezza ogni episodio di razzismo e ogni forma di discriminazione. Pochi personaggi presenti sugli spalti non possono ...Ieri l'indegno Far West andato in scena durante Juventus-Inter ha rivitalizzato lo share. Stasera la favola della Cremonese, cenerentola in Serie A - dove galleggia sul ciglio della retrocessione - ma ...