Calcio: Napoli, Osimhen scalpita per rientrare e intento gli consegnano la nuova mascherina (Di mercoledì 5 aprile 2023) Napoli, 5 apr. - (Adnkronos) - Victor Osimhen scalpita per tornare in campo. In attesa di recuperare dalla lesione all'adduttore della gamba sinistra - l'obiettivo è essere in campo per l'andata dei quarti di Champions contro il Milan -, l'attaccante nigeriano ha ricevuto la sua nuova mascherina, diventata ormai una sorta di portafortuna. A realizzarla è stato il centro di ortopedia Ruggiero che ha condiviso il momento della consegna sui propri canali social. "Abbiamo consegnato a Victor Osimhen una nuova maschera con superpoteri - si legge nel post -. A breve verificheremo la sua efficacia sul campo". La precedente mascherina, che tanto bene ha portato al centravanti del Napoli, capocannoniere del campionato con 21 gol, è stata ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023), 5 apr. - (Adnkronos) - Victorper tornare in campo. In attesa di recuperare dalla lesione all'adduttore della gamba sinistra - l'obiettivo è essere in campo per l'andata dei quarti di Champions contro il Milan -, l'attaccante nigeriano ha ricevuto la sua, diventata ormai una sorta di portafortuna. A realizzarla è stato il centro di ortopedia Ruggiero che ha condiviso il momento della consegna sui propri canali social. "Abbiamo consegnato a Victorunamaschera con superpoteri - si legge nel post -. A breve verificheremo la sua efficacia sul campo". La precedente, che tanto bene ha portato al centravanti del, capocannoniere del campionato con 21 gol, è stata ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreaabodi : Il #razzismo è insopportabile ovunque, tanto più su un campo di calcio … su qualunque campo di calcio, a partire da… - mirkonicolino : Che bambola! Il #Napoli ormai scudettato di #Spalletti viene letteralmente incartato dal #Milan di #Pioli. Contesta… - sportface2016 : #Napoli, niente record di punti: non potrà raggiungere quota 102 come la #Juventus di #Conte - Tanzen : @FOOT_FLIX Ma tu lo sai che il Napoli calcio, per me emigrante, rapprese anche la città e la mia lontananza. Solo p… - SSCNapoliFeed : De Laurentiis e Scaroni: forum su fondi, diritti tv e la sfida di Champions -