Calcio | Napoli | Osimhen scalpita per rientrare e intento gli consegnano la nuova mascherina

(Di mercoledì 5 aprile 2023), 5 apr. – (Adnkronos) – Victorper tornare in campo. In attesa di recuperare dalla lesione all’adduttore della gamba sinistra – l’obiettivo è essere in campo per l’andata dei quarti di Champions contro il Milan -, l’attaccante nigeriano ha ricevuto la sua, diventata ormai una sorta di portafortuna. A realizzarla è stato il centro di ortopedia Ruggiero che ha condiviso il momento della consegna sui propri canali social. “Abbiamo consegnato a Victorunamaschera con superpoteri – si legge nel post -. A breve verificheremo la sua efficacia sul campo”. La precedente, che tanto bene ha portato al centravanti del, capocannoniere del campionato con 21 gol, è stata ...

on the road. E giocatori delche a conti fatti non smettono di viaggiare da un po': i sedici nazionali hanno fatto avanti e indietro in giro per il mondo e la condizione psicofisica ne ...Commenta per primo Carlo Ancelotti , attuale tecnico del Real Madrid, ha parlato a Dazn soffermandosi anche sulla sua esperienza a: 'É successo quello che spesso succede nel, ovvero che la società che due anni prima ti ha assunto perde feeling e fiducia nelle tue possibilità e nelle tue capacità. La cosa migliore ..."Mi incontrerò con il ministro dell'interno Piantedosi per un confronto: se non risolviamo il problema possiamo dire addio al" ha detto il presidente del, reduce da giorni caldi per la ...

Poi ero a Capri e lessi che Gaucci da Santo Domingo diceva di comprarsi il Napoli: era fallito, decisi contro il parere della mia famiglia, Luigi mi disse che non c'entravo nulla col calcio. Invece se ...