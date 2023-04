Calcio in tv oggi (mercoledì 5 aprile): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming (Di mercoledì 5 aprile 2023) Una giornata di Calcio di spessore, quella del 5 aprile. Nonostante siamo in mezzo alla settimana, sono previste quest’oggi partite che terranno incollati alla poltrona e allo stadio tutti gli appassionati. In Italia, è il momento della seconda semifinale di Coppa Italia, quella parecchio inattesa tra Cremonese e Fiorentina. La squadra di Ballardini è ormai con un piede e mezzo in serie B ma coltiva il sogno impossibile di portarsi a casa la coppa nazionale; ma dall’altra parte i viola sono in formissima e vedono l’opportunità di alzare il trofeo. In Spagna è invece tempo di Superclasico tra Barcellona e Real Madrid. Match valido per il ritorno della semifinale di Copa del Rey, al Santiago Bernabeu furono i blaugrana ad imporsi per via dell’autorete di Eder Militao nel corso del primo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 aprile 2023) Una giornata didi spessore, quella del 5. Nonostante siamo in mezzo alla settimana, sono previste quest’che terranno incollati alla poltrona e allo stadio tutti gli appassionati. In, è il momento della seconda semifinale di Coppa, quella parecchio inattesa tra Cremonese e Fiorentina. La squadra di Ballardini è ormai con un piede e mezzo in serie B ma coltiva il sogno impossibile di portarsi a casa la coppa nazionale; ma dall’altra parte i viola sono in formissima e vedono l’opportunità di alzare il trofeo. In Spagna è invece tempo di Superclasico tra Barcellona e Real Madrid. Match valido per il ritorno della semifinale di Copa del Rey, al Santiago Bernabeu furono i blaugrana ad imporsi per via dell’autorete di Eder Militao nel corso del primo ...

