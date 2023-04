Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #CoppaItalia | #Lukaku e quell'esultanza già fatta in occasione di #SveziaBelgio - cassapronostici : Scommessa pronta calcio Belgio Pro League domenica 9 aprile 2023 - cassapronostici : Scommessa pronta calcio Belgio Pro League sabato 8 aprile 2023 - danielefelici3 : @tuttosport Si vede che ti ci hanno messo lì. Era in esultanza e L ha fatta anche con il Belgio,ma si vede che non segui il calcio - vincentroger : @DiaVoltaire Ecco un altro twit ridicolo. Basta vedere Belgio Svezia. Ma la vostra sindrome da ossesionati è talmen… -

Il centravanti aveva già esultato in questo modo in occasione della sfida trae Svezia del 24 marzo, in quel caso senza cartellino. Un gesto dedicato al compagno di squadra Doku, solito ...Aveva già festeggiato in questo modo con la maglia del, dopo il gol contro la Svezia. Allora si trattava di un messaggio per l'amico Doku infortunato.Il rigore, gli insulti razzisti, il cartellino giallo e il caos. È successo di tutto in Juve - Inter e dopo l'espulsione (per doppia ammonizione) di Romelu Lukaku la RocNations, l'agenzia guidata da ...

Calcio: il Belgio si schiera con Lukaku, 'no al razzismo' La Nuova Sardegna

L’attaccante ha realizzato con freddezza un calcio di rigore, spiazzando Perin. Dopo la rete, il belga ha esultato sotto la curva bianconera, replicando l’esultanza che aveva già eseguito dopo la ...Un gesto già compiuto con il Belgio nelle qualificazioni a Euro 2024 e che ... tanto più su un campo di calcio … su qualunque campo di calcio, a partire dagli stadi di Roma, Torino, Milano, Monza, ...