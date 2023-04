Calcio: Feyenoord - Ajax; accendino ferisce Klaessen (Di mercoledì 5 aprile 2023) Incredibile incidente nel corso del match di semifinale di Coppa d'Olanda tra il Feyenoord e l'Ajax. la partita è stata interrotta interrotta al 61' dopo che il centrocampista dei lancieri, Davy ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 5 aprile 2023) Incredibile incidente nel corso del match di semifinale di Coppa d'Olanda tra ile l'. la partita è stata interrotta interrotta al 61' dopo che il centrocampista dei lancieri, Davy ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BUFFONCRAZIA_ : RT @Marifcint: I tifosi del feyenoord hanno lanciato qualcosa in testa a Klaasen dell’Ajax, spaccandogli la testa..è questo il calcio che a… - Marifcint : I tifosi del feyenoord hanno lanciato qualcosa in testa a Klaasen dell’Ajax, spaccandogli la testa..è questo il cal… - salvione : Feyenoord-Ajax, incidenti in campo e partita sospesa: è caos prima della Roma FOTO - Redblack100x100 : @sportface2016 Eppure sono cosi tranquilli i tifosi del feyenoord - Ritchie_LeRoy : RT @fdr_mou: Da tifoso neutrale sarebbe giusto squalificare immediatamente il Feyenoord da tutte le competizioni per il bene dell'intero ca… -