Calcio, De Laurentiis: Vendere il Napoli? Non vedo il motivo. Ho detto no a un’offerta di 2,5 mld (Di mercoledì 5 aprile 2023) “Quando un anno fa mi hanno offerto 2,5 miliardi e mezzo per il Napoli mi sono chiesto: mi servono? Avrei dovuto comprarmi una squadra in Inghilterra, ma io ho origini napoletane. II Napoli ha un valore? È un giocattolo della famiglia De Laurentis, non vedo motivi per cederlo fin quando non ci stancheremo”. Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nel corso dell’evento “Merger & Acquisition Summit 2023” organizzato dal Sole 24 Ore. “Cinque anni prima di acquistarlo, offrii 125 miliardi di lire per comprarlo da Ferlaino che mi fece causa -aggiunge De Laurentiis. Poi ero a Capri e lessi che il Napoli era fallito, decisi di prenderlo contro il parere della mia famiglia, mio figlio Luigi mi disse che non c’entravo nulla col Calcio. Invece se ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 5 aprile 2023) “Quando un anno fa mi hanno offerto 2,5 miliardi e mezzo per ilmi sono chiesto: mi servono? Avrei dovuto comprarmi una squadra in Inghilterra, ma io ho origini napoletane. IIha un valore? È un giocattolo della famiglia De Laurentis, nonmotivi per cederlo fin quando non ci stancheremo”. Così il presidente delAurelio Denel corso dell’evento “Merger & Acquisition Summit 2023” organizzato dal Sole 24 Ore. “Cinque anni prima di acquistarlo, offrii 125 miliardi di lire per comprarlo da Ferlaino che mi fece causa -aggiunge De. Poi ero a Capri e lessi che ilera fallito, decisi di prenderlo contro il parere della mia famiglia, mio figlio Luigi mi disse che non c’entravo nulla col. Invece se ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : De Laurentis: 'Bisogna sanare il problema dei violenti, che non sono tifosi, c'è una frangia delinquenziale che va… - MalekCurtis : @dayfootball1981 gallese, uno rappresentante le Federazioni calcistiche del sud Europa (Real-Barcellona-Juventus) e… - An_Bion : RT @carlopaolofesta: Convegno sulle fusioni e acquisizioni del Sole 24 Ore. La tavola rotonda sul calcio con Paolo Scaroni e Aurelio De Lau… - carlopaolofesta : Convegno sulle fusioni e acquisizioni del Sole 24 Ore. La tavola rotonda sul calcio con Paolo Scaroni e Aurelio De… - ansacalciosport : De Laurentiis, non vedo motivi per cedere il Napoli. 'Offerti 2,5 miliardi ma non lo vendo finché non ci stancherem… -