Calcio | De Laurentiis | ' se non si risolve problema violenti possiamo dire addio al calcio'

Il Napoli ha un valore È un giocattolo della famiglia De, per cui non vedo motivi per cederlo fin quando non ci stancheremo. Il Bari Va venduto fin quando non cambiamo la legge, se la ...Aurelio De, presidente del Napoli, ha parlato durante "Merger & Acquisition Summit 2023", evento ... O ilviene inteso come un'impresa e purtroppo in Italia lo è a metà o non si va da ......del Napoli Aurelio De, intervenuto durante l'evento "Merger & Acquisition Summit 2023" organizzato dal Sole 24 Ore. "Perché io sono sempre stato contrario Primo perché dinon ...

De Laurentiis: «Il calcio italiano in tv ha perso 2,5 milioni di abbonati. Non cedo il Napoli» - ilNapolista IlNapolista

Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, nel corso dell’evento “Merger ... mio figlio Luigi mi disse che non c’entravo nulla col calcio. Invece se uno ha voglia e ci crede, può avere ...Incontrerò il ministro dell’Interno Piantedosi, se non si risolve il problema dei violenti possiamo dire addio al calcio”. Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, nel corso dell’evento ...