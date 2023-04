Calcio: Danilo, 'qualsiasi atto razzista va duramente condannato' (Di mercoledì 5 aprile 2023) Torino, 5 apr. - (Adnkronos) - "Il razzismo è un argomento troppo serio per essere trattato in maniera superficiale. Io sono antirazzista e qualsiasi atto di questo genere deve essere duramente condannato". Così sui suoi profili social il vice capitano della Juventus Danilo, all'indomani di quanto accaduto nella semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Inter, con il giocatore nerazzurro Romelu Lukaku preso di mira da una parte di tifosi bianconeri con cori razzisti. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Torino, 5 apr. - (Adnkronos) - "Il razzismo è un argomento troppo serio per essere trattato in maniera superficiale. Io sono antidi questo genere deve essere". Così sui suoi profili social il vice capitano della Juventus, all'indomani di quanto accaduto nella semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Inter, con il giocatore nerazzurro Romelu Lukaku preso di mira da una parte di tifosi bianconeri con cori razzisti.

